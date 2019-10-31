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Уряд затвердить остаточний текст Держбюджету-2020 на вихідних, - Гончарук

Новини » Політика     31.10.2019 - 23:10
Уряд затвердить остаточний текст Держбюджету-2020 на вихідних, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

На ці вихідні заплановане погодження тексту проекту бюджету з президентом

Найближчими вихідними Кабінет міністрів планує узгодити з президентом остаточний текст проекту Державного бюджету на 2020 рік перед внесенням до Верховної ради. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в програмі "Право на владу" на каналі "1+1", передає РБК-Україна.

Зі слів Гончарука, на п’ятницю та суботу заплановано відповідні наради.

"У нас завтра-післязавтра ще будуть наради, в тому числі з президентом. Тому остаточні цифри ми презентуємо наступного тижня. Ми маємо намір на цих вихідних ухвалити остаточну редакцію бюджету, яку ми будемо вносити в парламент", - заявив Гончарук.

Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Кабінет міністрів подасть у Верховну раду проект держбюджету-2020 на друге читання відповідно до Бюджетного кодексу - не пізніше 3 листопада, зазначивши, що міністерство активно працює над підготовкою проекту державного бюджету.

Нагадаємо, раніше представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук розповіла в коментарі РБК-Україна, що у фракції "Слуга народу" впевнені, що проект Державного бюджету на 2020 рік буде ухвалений в трьох читаннях до 20 грудня. З її слів, бюджет не будуть ухвалювати "під ялинку".

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Новини України Олексій ГончарукДержбюджет
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