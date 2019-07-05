Кабмін відкрив реєстр власників теплокомуненерго

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд розпочинає перевірки установлення тарифів на тепло

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 5 липня, відкриває реєстр власників теплокомуненерго по всій країні і розпочинає масовані перевірки формування тарифів на місцях. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман підкреслив, що за даними Мін’юсту, деякі ТКЕ зареєстровані на Кіпрі, Сейшельських островах. За його словами, складається ситуація, коли людям виставляють великі, невиправдані рахунки, а гроші виводять в офшори.

"Ми бачимо, що в багатьох містах ціна завищена. Вона створюється місцевими комунальними баронами!.. Наше завдання, аби наше рішення (щодо граничних тарифів, - ред.) було реалізоване. А Мін’юст і далі продовжуватиме працювати над тим, аби оприлюднити інформацію про власників ТКЕ… Сьогодні ми відкриваємо реєстр власників ТКЕ по всій країні - там буде багато цікавої інформації. Міністр юстиції і Мін’юст будуть координувати роботу всіх служб по перевірці цих ТКЕ", - зазначив глава уряду.

Крім того, прем'єр-міністр звернувся до мерів міст з вимогою проаналізувати кожну формулу тарифів.

Нагадаємо, минулого тижня Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державній аудиторській службі провести аудит усіх теплокомуненерго з приводу об'єктивності існуючої вартості тепла і води. Також глава Кабміну анонсував оприлюднення усіх власників ТКЕ.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років.

Так, 19 червня Гройсман дав доручення підготувати проект рішення про обмеження тарифів на тепло і гарячу воду.