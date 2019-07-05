Раді пропонують відкрити дані всіх постачальників комунальних послуг

Фото: Павло Петренко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністерство юстиції підготувало відповідний законопроект

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект, яким передбачається відкриття даних усіх постачальників житлово-комунальних послуг. Відповідний проект у ході засідання уряду презентував міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми маємо прийняти системне рішення на рівні закону, яке прибере фактично ці маніпуляції, цей офшорний рай місцевої влади з українського законодавства, української реальності… Законопроект щодо деофшоризації та захисту прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг", - зазначив глава Мін'юсту.

Так, документом пропонується закріпити створення публічного реєстру виконавців комунальних послуг.

"На рівні закону закріпити створення публічного реєстру виконавців комунальних послуг, який повинен містити інформацію про всіх засновників, учасників, власників акцій, структуру власності таких компаній та кінцевих бенефіціарів виконавців комунальних послуг. Не тільки тих послуг, що стосуються тепла… я впевнений, що така сама вакханалія є з постачанням холодної води й іншими комунальними послугами… Пропонується, щоб Міністерство юстиції вело цей публічний реєстр", - заявив Петренко.

Він також зазначив, що проектом передбачається заборонити виступати засновниками юросіб-виконавців комунальних послуг юридичним особам, які зареєстровані в офшорних зонах. При цьому перелік офшорних зон визначається рішеннями Кабінету міністрів.

"Заборонити можливість контролювати теплопостачальні компанії і компанії, які постачають комунальні послуги, представникам держави-агресора", - додав міністр.

Петренко закликав внести документ у Раду як невідкладний. У свою чергу глава уряду Володимир Гройсман підтримав цю ініціативу.

"Є час до початку опалювального сезону, щоб проаналізувати, ревізувати усі тарифи, які ви виставляєте, і привести їх у відповідність, а це означає до зменшення. Якщо є законопроект готовий у Міністерства юстиції, я би запропонував, щоб Міністерство юстиції його дооформило. І ми його внесемо, я підпишу, в український парламент… Тоді є пропозиція ухвалити це рішення. Приймається? З Мінфіном погодити законопроект", - прокоментував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Кабмін у п'ятницю, 5 липня, відкрив реєстр власників теплокомуненерго по всій країні і почав масові перевірки формування тарифів на місцях.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня Гройсман доручив Мінрегіону та Державній аудиторській службі провести аудит усіх ТКЕ з приводу об'єктивності існуючої вартості тепла і води. Також глава Кабміну анонсував оприлюднення усіх власників ТКЕ.

Підкреслимо, уряд встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років.