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Кабмін призначив вісім нових заступників міністрів

Новини » Політика    18.09.2019 - 14:06
Кабмін призначив вісім нових заступників міністрів
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Уряд звільнив 3 заступників міністрів і призначив 8 нових

Кабінет міністрів України 18 вересня прийняв ряд кадрових рішень, зокрема призначив заступників ряд міністерств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

У Міністерстві інфраструктури призначено:

  • Наталія Форсюк - заступник міністра;
  • Олександр Клітинах - заступник міністра з питань європейської інтеграції;

В Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства:

  • Сергій Ніколайчук - заступник міністра;

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб:

  • Олексій Ілляшенко - заступник міністра з питань європейської інтеграції;

В Міністерстві юстиції:

  • Євген Горовець - перший заступник міністра,
  • Олександр Банчук - заступник міністра,
  • Ольга Онищук - заступник міністра з питань державної реєстрації,
  • Іван Ліщина - заступник міністра - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

Також уряд звільнив з посади заступників міністра екології та природних ресурсів Віктора Вакараша і Василя Полуйко, заступника міністра з питань євроінтеграції Віктора Довганя. Олег Насвіт звільнено з посади першого заступника Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження у зв'язку з досягненням пенсійного віку, а також Володимир В'ятрович від посади голови Українського Інституту національної пам'яті за угодою сторін.

Крім цього Кабмін призначив Володимира Потапенка виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що уряд погодив внесення до Верховної Ради України подання прем'єр-міністра України про призначення Дмитро Сенниченко головою Фонду державного майна України.

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