Кабмин утвердил положение о Министерстве цифровой трансформации

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Стало известно, какие функции будет исполнять министерство

В среду, 18 сентября, правительство утвердило постановление о функциях, полномочиях и сфере компетенции Министерства цифровой трансформации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Согласно положению, новое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов, внедрение электронных услуг, электронных доверительных услуг и тому подобное. Также Минцифры заниматься развитием цифровых навыков граждан.

"Министерство цифровой трансформации становится центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг. Также в компетенцию Министерства отныне принадлежит развитие широкополосного доступа в интернет, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабмин пообещал представить свою программу действий до 28 сентября. Отмечалось, что в программе будут заложены основные показатели тарифов.

Ранее Кабмин назначил 8 новых заместителей министров, а также уволил старых замминистров. Также правительство согласовало кандидатуру на должность главы Фонда госимущества.