Кабмін затвердив план щодо створення ВАКС

До 6 серпня Кабмін має вжити в межах компетенції заходів, пов'язаних з утворенням ВАКС

Кабінет міністрів України затвердив план щодо створення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

Таким чином, Кабмін затвердив план організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації закону "Про утворення Вищого антикорупційного суду".

Так, відповідно до плану, Кабмін має у строк до 6 серпня 2018 року вжити в межах компетенції заходів, пов'язаних з утворенням Вищого антикорупційного суду України.

Зокрема, необхідно забезпечити відповідно до компетенції вжиття заходів, необхідних для реалізації закону "Про утворення Вищого антикорупційного суду", а також у разі необхідності внести на розгляд уряду в установленому порядку узгоджені пропозиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 червня 2018 року набув чинності закон про запуск Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).