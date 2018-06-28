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У четвер набув чинності закон про запуск ВАКС

НовиниПолітика    28.06.2018 - 08:00
Ілюстративне фото (president.gov.ua)
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Закон був опублікований у виданні "Голос України" в середу

У четвер, 28 червня 2018 року, набув чинності закон про запуск Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Закон був опублікований у виданні "Голос України" в середу.

У розділі "Прикінцеві положення" уточнюється, що даний закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Документом передбачається створити ВАКС із місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його освітою і діяльністю. При цьому підкреслюється, що витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, будуть здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.

Кабінету міністрів України доручається здійснити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державній судовій адміністрації - вжити заходів, необхідних для реалізації документа.

Нагадаємо, 26 червня президент України Петро Порошенко підписав закон про запуск Вищого антикорупційного суду.

Держдеп США наполягає на змінах до закону про антикорупційний суд Порошенко підписав закон про запуск антикорупційного суду
Теги публікації: антікоррупційний суд, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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