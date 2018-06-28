У четвер набув чинності закон про запуск ВАКС

Закон був опублікований у виданні "Голос України" в середу

У четвер, 28 червня 2018 року, набув чинності закон про запуск Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Закон був опублікований у виданні "Голос України" в середу.

У розділі "Прикінцеві положення" уточнюється, що даний закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Документом передбачається створити ВАКС із місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його освітою і діяльністю. При цьому підкреслюється, що витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, будуть здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.

Кабінету міністрів України доручається здійснити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державній судовій адміністрації - вжити заходів, необхідних для реалізації документа.

Нагадаємо, 26 червня президент України Петро Порошенко підписав закон про запуск Вищого антикорупційного суду.