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Україна хоче найближчим часом укласти безвіз із Коста-Рикою, - МЗС

Середа 02 грудня 2020 12:30
Україна хоче найближчим часом укласти безвіз із Коста-Рикою, - МЗС
Фото: МЗС України (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

Україна зацікавлена у якнайшвидшому укладанні двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рикою. Також українська сторона планує співпрацю і у інших напрямках.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Як повідомляється, під час політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та Республіки Коста-Рика на рівні директорів профільних департаментів, сторони обговорили кроки з подальшої активізації двосторонньої співпраці в політичній, торговельній та економічній сферах.

"Українська сторона висловила сподівання на якомога скоріше укладення двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян", - повідомили в МЗС.

Директор Третього територіального департаменту МЗС України Ігор Прокопчук поінформував про зацікавленість України в будівництві та модернізації гідроелектростанцій на території Коста-Рики.

Окремо делегації обговорили перспективи співробітництва між двома країнами у галузі фармацевтики.

Нагадаємо, Україна 25 листопада підписала з Сент-Вінсентом і Гренадінами угоду про встановлення безвізового режиму між країнами. Угода була підписана українським послом Вадимом Пристайком та верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадін у Британії Ценіо Люїсом.

Крім того, у липні 2020 року Україна запровадила безвізовий режим з шістьма країнами.

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