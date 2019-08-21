Кабмін встановив граничний розмір абонплати за ЖК послуги у багатоповерхівках

Кабінет міністрів України встановив граничний розмір абонплати за комунальні послуги у багатоповерхівках. Відповідне рішення уряд прийняв у ході засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін схвалив проект постанови "Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами".

Так, передбачається визначити граничний розмір плати за абонентське обслуговування, що може нараховуватися виконавцем споживачеві відповідної компослуги, яка надається у багатоповерхівці за індивідуальним договором.

Також визначається, що граничний розмір абонплати не залежить від кількості комунальних послуг, що надаються виконавцем абонентові.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва вирішив не припиняти дію постанови Кабінету міністрів України, якою вводяться обмеження на максимальний розмір тарифів на тепло.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці червня уряд встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років. Зокрема, з постачання теплової енергії в разі оснащення приладами обліку - 1400 гривень за 1 Гкал (з урахуванням податку на додану вартість); при відсутності приладів обліку - 35,21 гривні за 1 кв. метр (з урахуванням ПДВ).

Додамо також, Кабінет міністрів України розширив перелік банків, через які громадяни можуть отримувати монетізованную субсидію на оплату ЖК послуг.