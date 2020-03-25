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Кабмін посилив обмеження для боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 14:19
Кабмін посилив обмеження для боротьби з коронавірусом
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

МОЗ має розробити та затвердити порядки обов'язкової госпіталізації осіб, яким поставлений діагноз коронавірус

Кабінет міністрів України посилив обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець ініціював посилення обмежувальних заходів, щоб ефективно боротися з коронавірусом.

Постанова передбачає, що заклади охорони здоров'я мають право здійснювати:

  • обов'язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми коронавіруса або перебували в контакті з особами, яким встановлено діагноз COVID-19, якщо ці особи відмовляються від обстеження у добровільному порядку;
  • обов'язкової госпіталізації таких осіб;
  • призначати карантин особам, яким встановлено діагноз коронавірус і ухиляються від лікування в добровільному порядку

Крім того, МОЗ має розробити та затвердити порядки обов'язкової госпіталізації осіб, яким поставлений діагноз (або підозра) коронавірус і ухиляються від лікування, обстеження та перебування на карантині (самоізоляції) в добровільному порядку, а також обов'язкової самоізоляції осіб, яким встановлено діагноз (або підозра) COVID-19 та їх контактних осіб

Разом з тим, Національна поліція і Національна гвардія повинні забезпечувати охорону громадської безпеки та порядку на прилеглій території об'єктів, на яких проводяться заходи по обов'язковому обстеженню, госпіталізації або карантину.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив термін карантину ще на 30 днів до 24 квітня.

Крім того, МОЗ підтвердив четверту смерть від коронавірусу в Україні: у Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.

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