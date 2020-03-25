Кабмин усилил ограничения для борьбы с коронавирусом

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз коронавирус

Кабинет министров Украины усилил ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал усиление ограничительных мер, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.

Постановление предусматривает, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы коронавируса или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;

обязательной госпитализации таких лиц;

назначать карантин лицам, которым установлен диагноз коронавирус и уклоняющихся от лечения в добровольном порядке.

Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) коронавирус и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц, которым установлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и их контактных лиц.

Вместе с тем, Национальная полиция и Национальная гвардия должны обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, на которых проводятся мероприятия по обязательному обследованию, госпитализации или карантину.

Напомним, Кабинет министров продлил срок карантина еще на 30 дней до 24 апреля.

Кроме того, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине: в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.