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Кабмін спростив закупівлю товарів та послуг для боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 19:41
Кабмін спростив закупівлю товарів та послуг для боротьби з коронавірусом
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд скасував проведення тендерів під час закупівель, необхідних для боротьби з вірусом

Кабінет міністрів до 19 квітня спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для боротьби щодо запобігання поширенню коронавірусу на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зокрема, уряд скасував проведення тендерів під час закупівель, необхідних для боротьби з коронавірусом.

"Закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами COVID-19, в умовах нагальності здійснюються без проведення тендерів, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі усієї інформації про проведену закупівлю (ціну, обсяг тощо). Для цього укладений договір про закупівлю має бути завантажений в е-систему разом з усіма додатками до нього. Завдяки цьому бюджетні кошти будуть витрачатися прозоро та контрольовано", - повідомив Шмигаль.

За його словами, відповідні спрощення дозволять оперативно забезпечити всім необхідним медичні заклади, а також установи та підприємства, що долучені до карантинних заходів для запобігання поширенню коронавірусу в країні.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів скасував мита і ПДВ на певний перелік ліків та медичне обладнання у зв’язку з пандемією COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що в уряді обговорюється можливість спрощення процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів.

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