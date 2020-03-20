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Кабмин упростил закупку товаров и услуг для борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 19:41
Кабмин упростил закупку товаров и услуг для борьбы с коронавирусом
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство отменило проведение тендеров при закупках, необходимых для борьбы с вирусом

Кабинет министров до 19 апреля упростил порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы по предотвращению распространения коронавируса на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В частности, правительство отменило проведение тендеров при закупках, необходимых для борьбы с коронавирусом.

"Закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19, в условиях срочности осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цену, объем и тому подобное). Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в е-систему вместе со всеми приложениями к нему. Благодаря этому бюджетные средства будут тратиться прозрачно и контролируемо", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, соответствующие упрощения позволят оперативно обеспечить всем необходимым медицинские учреждения, а также предприятия, которые приобщены к карантинных мероприятий для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Напомним, ранее Кабинет министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинское оборудование в связи с пандемией COVID-19.

Также РБК-Украина сообщало, что в правительстве обсуждает возможность упрощения процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств.

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