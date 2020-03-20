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Уряд обговорює введення надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах

Новини » Політика     20.03.2020 - 18:56
Уряд обговорює введення надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Окрім надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах, обговорюється спрощення процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів

Уряд зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення протидії коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленння прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Зазначається, що на порядку денному питання, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.

Зокрема, це введення надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах (м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська обл.) та спрощення процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готовий до введення надзвичайного стану в Україні для запобігання коронавірусу. Шмигаль зазначив, що в подальшому уряд готовий до запровадження НС. Він додав, що Кабмін в разі потреби буде готовий до введення надзвичайного стану в Україні.

Джерело РБК-Україна в Офісі президента повідомляло, що ОП з п'ятниці розглядає можливість введення надзвичайного стану в Україні, якщо це буде потрібно для нерозповсюдження коронавірусу COVID-19.

Крім того, в рамках заходів зі стримування коронавируса в країні з 18 березня припиняються всі внутрішні пасажирські перевезення. Йдеться про автобусні, залізничні та авіаперевезення.

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