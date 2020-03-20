Україна скасувала мита і ПДВ на ліки та медобладнання

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Мова йде про ліки для заражених коронавірусом

Через пандемію коронавірусу Кабінет міністрів скасував мита і ПДВ на визначений перелік ліків та медичного обладнання. Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів і обладнання, необхідних для запобігання поширення COVID-19, а також для локалізації та ліквідації спалаху.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд оголосив надзвичайну ситуацію в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. На даний момент ніяких нових обмежень не передбачається, режим надзвичайної ситуації повинен мобілізувати зусилля для боротьби з коронавірусом.

Раніше також повідомлялося, що за порушення карантину в Києві за сьогодні виписали 49 адміністративних протоколів. В основному під адміністративну відповідальність потрапили перевізники і суб'єкти торгівлі. Сьогодні також київський суд виніс перше рішення у справі про порушення правил карантину. Зокрема жительку Києва оштрафували на 17 000 гривень за торгівлю продуктами з рук.

