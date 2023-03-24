RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин принял важное решение по дронам украинского производства

Фото: Кабмин принял важное решение по дронам украинского производства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров утвердил важные изменения, которые помогут развить рынок беспилотников в Украине и ускорить победу в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт", - написал Федоров.

По его словам, решение правительства позволит производителям дронов развиваться более активно и конкурировать с иностранными компаниями. Теперь им не нужно будет тратить время на долгую бюрократическую работу, поскольку допуск БПЛА к эксплуатации ускорили.

Также министр рассказал, что постановление изменило и подход к подобному бизнесу со стороны государства. Прибыль на собственные товары и услуги были сокращена с 30 до 25 процентов.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине утвердили выделение дополнительных 518 миллиардов гривен на сектор безопасности и обороны. Средства, в частности, направят и на дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ФедоровдрониМінцифра