Кабмин принял важное решение по дронам украинского производства

"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт", - написал Федоров.

По его словам, решение правительства позволит производителям дронов развиваться более активно и конкурировать с иностранными компаниями. Теперь им не нужно будет тратить время на долгую бюрократическую работу, поскольку допуск БПЛА к эксплуатации ускорили.

Также министр рассказал, что постановление изменило и подход к подобному бизнесу со стороны государства. Прибыль на собственные товары и услуги были сокращена с 30 до 25 процентов.