Кабмін ухвалив важливе рішення щодо дронів українського виробництва

Кабінет міністрів затвердив важливі зміни, які допоможуть розвинути ринок безпілотників в Україні та прискорити перемогу у війні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.
"Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Прийнято справді історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт", - написав Федоров.
За його словами, рішення уряду дозволить виробникам дронів розвиватися більш активно та конкурувати з іноземними компаніями. Тепер їм не потрібно витрачати час на довгу бюрократичну роботу, оскільки допуск БПЛА до експлуатації прискорили.
Також міністр розповів, що ухвала змінила і підхід до такого бізнесу з боку держави. Прибуток на власні товари та послуги було скорочено з 30 до 25 відсотків.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні затвердили виділення додаткових 518 мільярдів гривень на сектор безпеки та оборони. Кошти, зокрема, спрямують і на дрони.
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