Рада увеличила расходы на безопасность и оборону более чем на 500 млрд гривен

Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год, увеличив расходы на 537,2 млрд гривен. Документ поддержали 326 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram .

Правительственный законопроект №9105 предусматривает увеличение расходов на:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) - 372,5 млрд гривен, из них оплата труда (с начислениями) - 364,3 млрд гривен,

МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) - 98,4 млрд гривен, из них оплата труда (с начислениями) - 95,9 млрд гривен,

Главное управление разведки Минобороны - 4,6 млрд гривен (оплата труда),

Службу безопасности - 9,3 млрд гривен (оплата труда),

Госспецсвязи - 31,6 млрд гривен, из них оплата труда - 1,6 млрд гривен, обеспечение специальной техникой и оборудованием - 30 млрд гривен.

Национальное антикоррупционное бюро - 50,6 млн гривен (оплата труда).

Глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что закон предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд гривен, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны.

В частности, 518 млрд гривен направляется на нужды войска (денежное обеспечение военных, питание, производство и закупку специального оборудования, в частности БПЛА). Еще 19 млрд гривен направляется на пополнение резервного фонда государственного бюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мер.

"Бюджетный комитет добавил к проекту закона норму о том, что средства резервного фонда должны быть использованы, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд гривен в 2023 году) и на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд гривен)", - написала Пидласа в Facebook.