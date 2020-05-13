ЄБРР спрогнозував глибину падіння економіки України

Фото: ЄБРР (seclgroup.com)

Рівень 2019 року може залишитися недосяжним ще багато років

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України впаде на 4,5% у 2020 році через глобальні потрясіння, пов'язані з коронавірусом, і в результаті більш повільного зростання, зафіксованого у кінці 2019 року - початку 2020 року. Про це йдеться в макроекономічному огляді Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

ЄБРР також очікує, що економіка України відновиться на 5,0% у 2021 році.

В доповіді ЄБРР про регіональні економічні перспективи зазначається "висока вартість рефінансування боргу на міжнародних фінансових ринках" для України. У доповіді говориться, що поєднання скорочення зовнішнього та внутрішнього попиту через заходи громадського здоров'я, вжиті для стримування поширення вірусу, позначилося на секторах виробництва і послуг.

Банк зазначає, що макрофінансові основи Україні залишаються відносно сильними та здатні компенсувати зовнішні шоки при рекордно високому рівні міжнародних резервів і самої низької облікової ставки НБУ за останні шість років.

В доповіді банку говориться, що економіки в регіоні роботи ЄБРР можуть скоротитися в середньому на 3,5% в цьому році, а у 2021 році можливий відскок на 4,8%. Однак банк попереджає про "безпрецедентну невизначеність" прогнозів.

Головний економіст ЄБРР Беата Яворчик зазначила, що криза стала величезним ударом, і вихід з нього буде настільки ж складним. "Зараз не час займатися економічним націоналізмом і протекціонізмом, а час формувати краще майбутнє допомогою міжнародної прихильності до вільної торгівлі, пом'якшення наслідків зміни клімату та економічного співробітництва", - сказала вона.

У доповіді передбачається помірний вплив кризи на довгострокову траєкторію економічного зростання з відновленням зростання до кінця третього кварталу 2020 року, а також потенційно істотні довгострокові економічні, політичні та соціальні наслідки.

"Якщо соціальне дистанціювання буде зберігатися набагато довше, ніж очікувалося, рецесія може бути набагато глибше, а рівень виробництва на душу населення 2019 га не буде досягнутий протягом багатьох років", - йдеться у звіті.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році та відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році. При цьому світова економіка впаде у 2020 році на 3,0%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) різко погіршив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з прогнозом НБУ, економіка України скоротиться до 2020 року на 5,0%, у 2021 році відновлювальне зростання складе 4,3%.