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Кабмін тепер може проводити засідання в режимі онлайн

Київ, Середа 02 вересня 2020 15:03
Кабмін тепер може проводити засідання в режимі онлайн
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України прийняв постанову про внесення змін до регламенту уряду щодо порядку проведення онлайн-засідань. Рішення прийнято 2 вересня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов написав на своєму Telegram-каналі, що уряд вже передбачив можливість брати дистанційно участь у засіданні.

"Тепер ми розширюємо цю норму регламенту, що дозволить нам взагалі проводити засідання в онлайні, а також перевести в такий режим роботи урядові комітети, які є постійно діючими органами для узгодження проектів нормативно-правових документів, які виносяться на засідання уряду", - зазначив він.

За його словами, регламент було доповнено нормою щодо можливості проведення онлайн-засідань.

"З метою реалізації зазначеної регламентної норми виникла необхідність врегулювати процедурні питання, пов’язані з організацією проведення таких засідань", - додав він.

Нагадаємо, карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня.

Станом на зараз, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до листопада.

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