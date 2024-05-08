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Кабмин создал штаб подготовки к отопительному сезону, цель - свет и тепло зимой

Украина, Среда 08 мая 2024 13:36
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Кабмин создал штаб подготовки к отопительному сезону, цель - свет и тепло зимой Фото: штаб подготовки к отопительному сезону 2024-2025 (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Правительство Украины сегодня, 8 мая, создало Штаб подготовки к следующему отопительному сезону. Представители ключевых министерств и ведомств будут координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Как отметил украинский премьер, в состав Штаба войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты, представители общин.

"Штаб будет координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам", – отметил Шмыгаль.

Чиновник отмечает, что планируется активнее привлекать помощь от партнеров и работать над решением долгового кризиса в энергетике.

"Сделаем все, чтобы следующей осенью и зимой в домах всех украинцев было светло и тепло, а предприятия имели доступ к электроснабжению", - подчеркнул Шмыгаль.

Другие решения по энергетике

Также, как отмечает украинский премьер, сегодня Правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковской области, оставшихся без света из-за российских атак.

"Предстоит еще много работы, но мы обязательно справимся и сохраним устойчивость и прочность украинской энергетики", - отметил Шмыгаль.

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, что НБУ закладывает в 2024-2025 годах в прогноз дефицит электроэнергии в Украине в среднем на уровне около 5%. Это означает ограничение потребления для предприятий и населения.

Как отмечало РБК-Украина, ситуация в энергетическом секторе Украины становится критической из-за значительных убытков, вызванных последними нападениями со стороны России.

Также президент Владимир Зеленский отметил, что Россия практически разрушила всю тепловую электрогенерацию Украины и заявил о необходимости помощи остановить российскую агрессию.

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