Кабмин упростил проверку е-ВОД для мужчин за границей

Правительство изменило порядок проверки военно-учетных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при получении консульских услуг за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины .

Главное: Отмена правила 72 часов: Для получения консульских услуг мужчинам 18-60 лет больше не нужно формировать е-ВОД в "Резерв+" четко за три дня до визита.

Для получения консульских услуг мужчинам 18-60 лет больше не нужно формировать е-ВОД в "Резерв+" четко за три дня до визита. Основания для отказа: В услуге откажут, если е-ВОД вообще отсутствует, недействителен или данные в нем нуждаются в обновлении или подтверждении.

В услуге откажут, если е-ВОД вообще отсутствует, недействителен или данные в нем нуждаются в обновлении или подтверждении. Кто в исключениях: Военно-учетный документ не будут требовать при оформлении удостоверения на возвращение в Украину, при действиях по отношению к детям и при обращениях задержанных или арестованных лиц.

Военно-учетный документ не будут требовать при оформлении удостоверения на возвращение в Украину, при действиях по отношению к детям и при обращениях задержанных или арестованных лиц. Альтернатива "Резерв+": До конца 2026 года появится возможность обновить военно-учетные данные через посольства и консульства путем взятия на консульский учет или его актуализации.

До конца 2026 года появится возможность обновить военно-учетные данные через посольства и консульства путем взятия на консульский учет или его актуализации. Помощь без ИНН: Граждане без налогового номера, которые не могут войти в "Резерв+", смогут лично оформить его в консульстве через систему "е-Консул".

Что изменилось

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обращающиеся за консульскими услугами за границей, по-прежнему должны предъявить консулу для проверки действительный военно-учетный документ.

Электронный военно-учетный документ (е-ВОД) формируется через приложение "Резерв+".

Однако ранее документ должен быть сформирован не ранее чем за 72 часа до визита в посольство или консульство.

Теперь это требование отменено. Для получения консульской услуги достаточно предъявить е-ВОД, действительный на момент обращения.

В каких случаях могут отказать

В консульском действии откажут, если во время проверки установят, что:

е-ВОД недействителен или данные в нем нуждаются в обновлении;

заявитель не предъявил действительный е-ВОД;

В документе нет подтверждения актуальности персональных данных.

Кому не нужен военно-учетный документ

Есть несколько исключений. Е-ВОД не нужно предъявлять во время:

оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей граждан Украины, если второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

Что делать, если нет "Резерв+"

В МИД сообщили, что в ближайшее время появится возможность обновлять военно-учетные данные через украинские посольства и консульства для граждан, которые не могут авторизоваться в "Резерв+".

До конца 2026 года МИД совместно с Министерством обороны планируют ввести возможность актуализации данных через консульский учет.

Для этого мужчине нужно будет:

встать на консульский учет, если он еще не находится на нем;

или актуализировать свои данные в дипломатическом учреждении, если уже состоит на консульском учете.

Отдельно это касается граждан, которые не могут самостоятельно обновить данные через "Резерв+" из-за отсутствия налогового номера. Они могут лично обратиться в ближайшее украинское посольство или консульство за рубежом для его оформления через систему "е-Консул" .