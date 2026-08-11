ua en ru
Вт, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Кабмін спростив перевірку е-ВОД для чоловіків за кордоном

09:21 11.08.2026 Вт
3 хв
Як українським чоловікам за кордоном отримати консульські послуги за новими правилами?
aimg Тетяна Веремєєва
Кабмін спростив перевірку е-ВОД для чоловіків за кордоном Фото: Військово-облікові документи у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Уряд змінив порядок перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.

Головне:

  • Скасування правила 72 годин: Для отримання консульських послуг чоловікам 18-60 років більше не потрібно формувати е-ВОД у "Резерв+" чітко за три дні до візиту.
  • Підстави для відмови: У послузі відмовлять, якщо е-ВОД взагалі відсутній, недійсний або дані в ньому потребують оновлення чи підтвердження.
  • Хто у винятках: Військово-обліковий документ не вимагатимуть при оформленні посвідчення на повернення в Україну, при діях щодо дітей та при зверненнях затриманих чи заарештованих осіб.
  • Альтернатива "Резерв+": До кінця 2026 року з'явиться можливість оновити військово-облікові дані через посольства та консульства - шляхом взяття на консульський облік або його актуалізації.
  • Допомога без ІПН: Громадяни без податкового номера, які не можуть увійти в "Резерв+", зможуть особисто оформити його в консульстві через систему "е-Консул".

Що змінилося

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які звертаються за консульськими послугами за кордоном, як і раніше, повинні пред'явити консулу для перевірки дійсний військово-обліковий документ.

Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) формується через застосунок "Резерв+".

Однак раніше документ мав бути сформований не раніше ніж за 72 години до візиту до посольства або консульства.

Тепер ця вимога скасована. Для отримання консульської послуги достатньо пред'явити е-ВОД, який є дійсним на момент звернення.

У яких випадках можуть відмовити

У консульській дії відмовлять, якщо під час перевірки встановлять, що:

  • е-ВОД недійсний або дані в ньому потребують оновлення;
  • заявник не пред'явив дійсний е-ВОД;
  • у документі немає підтвердження актуальності персональних даних.
Читайте також: Електронний військовий квиток має обмежений термін: скільки насправді дійсний документ

Кому не потрібен військово-обліковий документ

Є кілька винятків. Е-ВОД не потрібно пред'являти під час:

  • оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;
  • вчинення консульських дій щодо дітей громадян України, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства;
  • вчинення консульських дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.

Що робити, якщо немає "Резерв+"

У МЗС повідомили, що найближчим часом з'явиться можливість оновлювати військово-облікові дані через українські посольства та консульства для громадян, які не можуть авторизуватися в застосунку "Резерв+".

До кінця 2026 року МЗС спільно з Міністерством оборони планують запровадити можливість актуалізації даних через консульський облік.

Для цього чоловікові потрібно буде:

  • стати на консульський облік, якщо він ще не перебуває на ньому;
  • або актуалізувати свої дані в дипломатичній установі, якщо вже перебуває на консульському обліку.

Окремо це стосується громадян, які не можуть самостійно оновити дані через "Резерв+" через відсутність податкового номера. Вони можуть особисто звернутися до найближчого українського посольства чи консульства за кордоном для його оформлення через систему "е-Консул".

Раніше РБК-Україна розповідало, як працює електронний військово-обліковий документ. Також ми писали, як е-ВОД отримати школярам та коли він може знадобитися.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Військовий облік Документи
Новини
Постраждала дитяча лікарня та склад: ДСНС показали фото наслідків обстрілу Києва
Постраждала дитяча лікарня та склад: ДСНС показали фото наслідків обстрілу Києва
Аналітика
"Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів