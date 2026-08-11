Кабмін спростив перевірку е-ВОД для чоловіків за кордоном

Уряд змінив порядок перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України .

Головне: Скасування правила 72 годин: Для отримання консульських послуг чоловікам 18-60 років більше не потрібно формувати е-ВОД у "Резерв+" чітко за три дні до візиту.

Для отримання консульських послуг чоловікам 18-60 років більше не потрібно формувати е-ВОД у "Резерв+" чітко за три дні до візиту. Підстави для відмови: У послузі відмовлять, якщо е-ВОД взагалі відсутній, недійсний або дані в ньому потребують оновлення чи підтвердження.

У послузі відмовлять, якщо е-ВОД взагалі відсутній, недійсний або дані в ньому потребують оновлення чи підтвердження. Хто у винятках: Військово-обліковий документ не вимагатимуть при оформленні посвідчення на повернення в Україну, при діях щодо дітей та при зверненнях затриманих чи заарештованих осіб.

Військово-обліковий документ не вимагатимуть при оформленні посвідчення на повернення в Україну, при діях щодо дітей та при зверненнях затриманих чи заарештованих осіб. Альтернатива "Резерв+": До кінця 2026 року з'явиться можливість оновити військово-облікові дані через посольства та консульства - шляхом взяття на консульський облік або його актуалізації.

До кінця 2026 року з'явиться можливість оновити військово-облікові дані через посольства та консульства - шляхом взяття на консульський облік або його актуалізації. Допомога без ІПН: Громадяни без податкового номера, які не можуть увійти в "Резерв+", зможуть особисто оформити його в консульстві через систему "е-Консул".

Що змінилося

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які звертаються за консульськими послугами за кордоном, як і раніше, повинні пред'явити консулу для перевірки дійсний військово-обліковий документ.

Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) формується через застосунок "Резерв+".

Однак раніше документ мав бути сформований не раніше ніж за 72 години до візиту до посольства або консульства.

Тепер ця вимога скасована. Для отримання консульської послуги достатньо пред'явити е-ВОД, який є дійсним на момент звернення.

У яких випадках можуть відмовити

У консульській дії відмовлять, якщо під час перевірки встановлять, що:

е-ВОД недійсний або дані в ньому потребують оновлення;

заявник не пред'явив дійсний е-ВОД;

у документі немає підтвердження актуальності персональних даних.

Кому не потрібен військово-обліковий документ

Є кілька винятків. Е-ВОД не потрібно пред'являти під час:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадян України, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення консульських дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.

Що робити, якщо немає "Резерв+"

У МЗС повідомили, що найближчим часом з'явиться можливість оновлювати військово-облікові дані через українські посольства та консульства для громадян, які не можуть авторизуватися в застосунку "Резерв+".

До кінця 2026 року МЗС спільно з Міністерством оборони планують запровадити можливість актуалізації даних через консульський облік.

Для цього чоловікові потрібно буде:

стати на консульський облік, якщо він ще не перебуває на ньому;

або актуалізувати свої дані в дипломатичній установі, якщо вже перебуває на консульському обліку.

Окремо це стосується громадян, які не можуть самостійно оновити дані через "Резерв+" через відсутність податкового номера. Вони можуть особисто звернутися до найближчого українського посольства чи консульства за кордоном для його оформлення через систему "е-Консул".