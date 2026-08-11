Кабмін спростив перевірку е-ВОД для чоловіків за кордоном
Уряд змінив порядок перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.
Головне:
- Скасування правила 72 годин: Для отримання консульських послуг чоловікам 18-60 років більше не потрібно формувати е-ВОД у "Резерв+" чітко за три дні до візиту.
- Підстави для відмови: У послузі відмовлять, якщо е-ВОД взагалі відсутній, недійсний або дані в ньому потребують оновлення чи підтвердження.
- Хто у винятках: Військово-обліковий документ не вимагатимуть при оформленні посвідчення на повернення в Україну, при діях щодо дітей та при зверненнях затриманих чи заарештованих осіб.
- Альтернатива "Резерв+": До кінця 2026 року з'явиться можливість оновити військово-облікові дані через посольства та консульства - шляхом взяття на консульський облік або його актуалізації.
- Допомога без ІПН: Громадяни без податкового номера, які не можуть увійти в "Резерв+", зможуть особисто оформити його в консульстві через систему "е-Консул".
Що змінилося
Чоловіки віком від 18 до 60 років, які звертаються за консульськими послугами за кордоном, як і раніше, повинні пред'явити консулу для перевірки дійсний військово-обліковий документ.
Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) формується через застосунок "Резерв+".
Однак раніше документ мав бути сформований не раніше ніж за 72 години до візиту до посольства або консульства.
Тепер ця вимога скасована. Для отримання консульської послуги достатньо пред'явити е-ВОД, який є дійсним на момент звернення.
У яких випадках можуть відмовити
У консульській дії відмовлять, якщо під час перевірки встановлять, що:
- е-ВОД недійсний або дані в ньому потребують оновлення;
- заявник не пред'явив дійсний е-ВОД;
- у документі немає підтвердження актуальності персональних даних.
Кому не потрібен військово-обліковий документ
Є кілька винятків. Е-ВОД не потрібно пред'являти під час:
- оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;
- вчинення консульських дій щодо дітей громадян України, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства;
- вчинення консульських дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.
Що робити, якщо немає "Резерв+"
У МЗС повідомили, що найближчим часом з'явиться можливість оновлювати військово-облікові дані через українські посольства та консульства для громадян, які не можуть авторизуватися в застосунку "Резерв+".
До кінця 2026 року МЗС спільно з Міністерством оборони планують запровадити можливість актуалізації даних через консульський облік.
Для цього чоловікові потрібно буде:
- стати на консульський облік, якщо він ще не перебуває на ньому;
- або актуалізувати свої дані в дипломатичній установі, якщо вже перебуває на консульському обліку.
Окремо це стосується громадян, які не можуть самостійно оновити дані через "Резерв+" через відсутність податкового номера. Вони можуть особисто звернутися до найближчого українського посольства чи консульства за кордоном для його оформлення через систему "е-Консул".
Раніше РБК-Україна розповідало, як працює електронний військово-обліковий документ. Також ми писали, як е-ВОД отримати школярам та коли він може знадобитися.