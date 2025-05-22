Могут отказать? Без каких документов получить статус УБД точно не получится

В Министерстве обороны Украины напомнили, без каких важных документов военнослужащие не смогут получить статус участника боевых действий (УБД). Гражданам объяснили также, может ли приказ по строевой части быть основанием для его получения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Является ли приказ по строевой части основанием для получения статуса УБД

Согласно информации Минобороны, приказы по строевой части (приказы командиров воинских частей или руководителей органов военного управления, в том числе и временно созданных) не могут быть основанием для выдачи военнослужащим статуса УБД.

"Ведь привлечение личного состава к мероприятиям по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины приказами по строевой части не предусмотрено", - объяснили украинцам.

Уточняется, что указанные приказы регулируют исключительно кадровые и административные вопросы, в частности:

зачисление/исключение военнослужащих в/из списков части;

продление срока военной службы или контракта;

назначение, перемещение или увольнение с должностей;

присвоение или лишение воинского звания;

учет времени пребывания на лечении;

изменения персональных учетных данных;

выбытие в командировку, отпуск, на обучение и т.д.

Без каких документов статус УБД получить точно не удастся

В министерстве напомнили, что получить статус УБД могут те из военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения:

обороны Украины;

защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

При этом командир воинской части или органа военного управления в течение 30 календарных дней со дня участия военнослужащего в выполнении боевых (служебных) задач обязан представить на рассмотрение комиссии соответствующую справку.

Отмечается, что такая справка выдается на основании не менее одного из следующих документов:

боевое донесение;

журнал боевых действий (оперативных задач);

вахтенный журнал;

полетный лист;

книга службы;

приказ о привлечении к соответствующим мероприятиям;

сведения о выполнении разведывательных мероприятий;

справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Важно, что в разделе справки "пребывание в районах ведения боевых действий" обязательно должны быть указаны конкретные области, районы, населенные пункты, где военнослужащий выполнял служебные или боевые задачи.

"Это необходимо для проверки соответствия их районам военных (боевых) действий в соответствии с приказами главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - подытожили в Минобороны.