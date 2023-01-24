Кабмин сегодня рассмотрит увольнение сразу пяти глав ОГА, - источник

"Кабмин сегодня рассмотрит отставку глав ОГА", - сообщили изданию источники.

По их информации, речь идет о руководителях таких областей: Днепропетровская, Запорожская, Сумская, Херсонская и Киевская.

При этом, как отметили источники, вопрос назначения новых глав ОГА сегодня не рассматривают.

Напомним, ранее стало известно о подготовке властей кадровых ротаций среди руководства ряда областей.

Добавим, что сегодня из ОП был уволен Кирилл Тимошенко, и, как сообщили РБК-Украина источники, его могут назначить главой Херсонской ОГА.

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