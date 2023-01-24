Кабмін сьогодні розгляне звільнення одразу п'яти голів ОДА, - джерело

"Кабмін сьогодні розгляне відставку голів ОДА", - повідомили виданню джерела.

За їх інформацією, йдеться про очільників таких областей: Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Херсонська та Київська.

При цьому, як зазначили джерела, питання призначення нових очільників ОДА сьогодні не розглядають.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку влади кадрових ротацій серед керівництва низки областей.

Додамо, що сьогодні з ОП був звільнений Кирило Тимошенко, і, як повідомили РБК-Україна джерела, його можуть призначити главою Херсонської ОДА.

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