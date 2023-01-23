Тимошенко может возглавить Херсонскую ОВА

Об этом РБК-Украина сообщили информированные собеседники в ОП.

По их словам, еще ранее планировалось, что после увольнения Тимошенко назначат главой Херсонской ОВА. Обсуждение этого вопроса имело место задолго до его ухода из Офиса после скандала с арендой загородного дома и элитного авто.

Не исключено, что соответствующее решение о назначении Тимошенко главой Херсонской ОВА будет принято в ближайшее время.