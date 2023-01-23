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Тимошенко может возглавить Херсонскую ОВА

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Киев, Понедельник 23 января 2023 23:56
Тимошенко может возглавить Херсонскую ОВА Фото: Кирилл Тимошенко (vin gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко могут назначить главой Херсонской областной военной администрации (ОВА).

Об этом РБК-Украина сообщили информированные собеседники в ОП.

По их словам, еще ранее планировалось, что после увольнения Тимошенко назначат главой Херсонской ОВА. Обсуждение этого вопроса имело место задолго до его ухода из Офиса после скандала с арендой загородного дома и элитного авто.

Не исключено, что соответствующее решение о назначении Тимошенко главой Херсонской ОВА будет принято в ближайшее время.

Напомним, сегодня стало известно, что Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента. На данный момент президентского указа еще нет.

Кроме того, источники РБК-Украина сообщили о подготовке кадровых ротаций среди руководства ряда областей.

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