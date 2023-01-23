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У Зеленского готовят отставку глав нескольких областей

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Киев, Понедельник 23 января 2023 22:47
У Зеленского готовят отставку глав нескольких областей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

В Офисе президента готовят отставки нескольких глав областных государственных администраций.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в исполнительной власти.

Источник уточнил, что как минимум точно есть решение по Днепропетровской и Запорожской области. При этом возможны отставки главы Сумской и еще несколько областей.

В то же время, в сегодняшнем своем видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения, однако не уточнил, о каких именно идет речь.

"Уже есть также кадровые решения - часть сегодня, часть будет завтра - касательно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе", - сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет временем справедливых решений по скандалам.

Отметим, что 21 января стало известно, что заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского поймали на взятке. После этого Кабмин принял решение о его увольнении с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Министерство обороны покупает продукты питания для украинских военных по ценам, которые в несколько раз выше, чем в украинских супермаркетах.

Позже комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал руководство Минобороны Украины на фоне такого скандала.

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