Кабмін погодив введення безвиза з Колумбією

Кабінет міністрів України схвалив угоду між урядами України і Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Угода передбачає, що громадяни обох країн зможуть в'їжджати та перебувати на території іншої держави без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Також уряд уповноважив постійного представника України при ООН Володимира Єльченка підписати дану угоду.

Нагадаємо, 21 серпня Кабмін схвалив введення безвізу з Північної Македонією. Угода дозволяє громадянам обох країн, які мають біометричними паспортами, в'їзд, транзит і короткострокове проживання на строк від 90 до 180 днів без візи.

Раніше в Міністерстві закордонних справ спрогнозували отримання безвізу з Мексикою в 2020 році. Крім того, безвіз ймовірно вдасться отримати з Еквадором і Монголією.

Крім цього, Кабмін затвердив положення про Міністерство цифрової трансформації. Нове міністерство буде відповідати за реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів тощо.