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Кабмін схвалив безвіз з Північною Македонією

Новини » Політика    21.08.2019 - 16:22
Кабмін схвалив безвіз з Північною Македонією
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Угоду було підписано на початку липня

Кабінет міністрів України затвердив угоду про безвізовий режим з Північною Македонією. Таке рішення Кабмін прийняв у ході засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, угоду було підписано на початку липня.

"Затвердити Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом республіки Північна Македонія про умови взаємних поїздок громадян, вчинену 12 липня 2019 року у м. Скоп'є", - сказано у тексті документу.

У Кабміні очікують, що укладення угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин з Північною Македонією, інтенсифікації контактів в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.

Нагадаємо, посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк і міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Дімітров підписали угоду про безвіз між державами на постійній основі. Задорожнюк підкреслила, що більше немає необхідності пролонгувати існуючу угоду щорічно.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд схвалив угоду з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.

Крім того, Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини. Так, термін перебування без віз громадян України та Аргентини на територіях обох країн збільшений до 90 днів протягом 180 днів.

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