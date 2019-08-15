У МЗС прогнозують отримання безвізу з Мексикою у 2020

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До кінця цього року - початку 2020 безвіз ймовірно вдасться отримати з Еквадором та Монголією

Державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць заявив, що безвізовий режим з Мексикою Україна може отримати вже у 2020 році. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за останніх п’ять років було укладено 20 двосторонніх угод з іноземними державами про безвізові поїздки громадян, а ще 17 держав запровадили візові спрощення в односторонньому порядку для громадян України.

"З тих, що можуть бути реалізовані вже до кінця цього року чи максимум на початку наступного, я би назвав укладення безвізових угод з Еквадором та Монголією. Крім цього, буде укладена угода з Аргентиною, яка дозволить збільшити строк перебування в країні без візи до 90 днів. Також для дипломатичних та службових паспортів готується до підписання угода про безвізові поїздки зі Шрі-Ланкою", - поінформував Заєць.

Він підкреслив, що з Мексикою ведеться активний діалог щодо безвізу.

"Я би назвав Колумбію, там уже фактично завершено погодження тексту угоди, і її можуть підписати найближчим часом. Ми ведемо активний діалог з Мексикою щодо безвізового режиму, і я сподіваюся, що наступного року вже вдасться вийти на результат. Окрім цього, продовжуємо наші переговори з Китаєм щодо збільшення терміну дії візи", - сказав держсекретар МЗС.

Заєць зазначив, що Британія наразі заявила про неготовність вести діалог з Україною стосовно візової політики.

"Британці зараз заявляють про неготовність вести діалог з Україною стосовно візової політики, оскільки немає чіткого бачення, яким буде Brexit і коли він відбудеться. Якщо він відбудеться 31 жовтня, то ми невдовзі розпочнемо діалог для того, щоб спростити візові процедури для громадян України. В першу чергу буде йти мова про створення візового центру в Києві. Зараз він находиться у Варшаві, що, як ви розумієте, істотно впливає на строки розгляду заявок", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд схвалив угоду з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.