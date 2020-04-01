МОЗ визначив список медичних посад з підвищеними доплатами

Медики будуть отримувати доплати в розмірі трьох окладів
Міністерство охорони здоров'я України визначило перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом, з підвищеними доплатами. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.
Повідомляється, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ, яким визначено ці посади. Очікується, що вже за березень медичні працівники, задіяні в лікуванні пацієнтів з коронавірусом, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.
Перелік посад:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний лікар мелітопольської лікарні заразився коронавірусом.
До цього МОЗ опублікував алгоритм дій у разі підозри на коронавірус.