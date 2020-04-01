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МОЗ визначив список медичних посад з підвищеними доплатами

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 18:27
МОЗ визначив список медичних посад з підвищеними доплатами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Медики будуть отримувати доплати в розмірі трьох окладів

Міністерство охорони здоров'я України визначило перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом, з підвищеними доплатами. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.

Повідомляється, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ, яким визначено ці посади. Очікується, що вже за березень медичні працівники, задіяні в лікуванні пацієнтів з коронавірусом, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.

Перелік посад:

  • екстрений медичний технік;
  • лікар-пульмонолог;
  • лікар-інфекціоніст;
  • лікар-патологоанатом;
  • лікар-епідеміолог;
  • лікар-лаборант;
  • лікар-анестезіолог;
  • лікар-радіолог;
  • лікар-бактеріолог;
  • лікар-рентгенолог;
  • лікар-вірусолог;
  • лікар загальної практики - сімейний лікар;
  • лікар-терапевт
  • лікар-педіатр;
  • лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;
  • сестра медична;
  • молодша сестра (усіх найменувань);
  • реєстратор медичний;
  • сестра-господиня;
  • водій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний лікар мелітопольської лікарні заразився коронавірусом.

До цього МОЗ опублікував алгоритм дій у разі підозри на коронавірус.

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