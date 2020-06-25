Кабмін погодив відставку очільника Кіровоградської області

Кабінет міністрів України сьогодні, 25 червня, погодив відставку Андрій Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Причини відставки не оголошувались.

Рішення про відставку Балоня ухвалили на засіданні уряду, передає РБК-Україна.

Про відставку голови Кіровоградської ОДА повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"По областях. Погодження звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації", - заявив він.

Зазначимо, Балоня призначили на посаду голови Кіровоградської ОДА у жовтні 2019 року. До цього Балонь був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, у лютому у відставку подав голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель через протести на фоні евакуації українців з китайського Уханя.

Новим головою Тернопільської ОДА призначили Володимира Труша.