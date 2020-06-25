Кабмин согласовал отставку главы Кировоградской области

Решение об отставке Балоня приняли на заседании правительства
Кабинет министров Украины сегодня, 25 июня, согласовал отставку Андрей Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации. Причины отставки не оглашались.
Решение об отставке Балоня приняли на заседании правительства, передает РБК-Украина.
Об отставке председателя Кировоградской ОГА сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
"По областям. Согласование увольнения Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной госадминистрации", - заявил он.
Отметим, Балоня назначили на должность председателя Кировоградской ОГА в октябре 2019 года. До этого Балонь был заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации.
Напомним, в феврале в отставку подал председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из китайского Уханя.
Автор: Дмитрий Левицкий