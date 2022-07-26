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Кабмін зняв фактичну заборону на експорт добрив і жита

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 17:49
Кабмін зняв фактичну заборону на експорт добрив і жита Фото: Кабмін скасував квоти і дозволив вивозити жито (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України зняв фактичну заборону на експорт мінеральних добрив і жита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, з цією метою внесено зміну до постанови Кабміну про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, і квот на 2022 рік.

Таким чином, жито, мінеральні, хімічні та фосфорні добрива до кінця року не підлягають квотуванню на експорт. Однак їх вивезення підлягає ліцензуванню.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що Київ почне експорт зернових коридором в Чорному морі, згідно з раніше підписаною угодою. Однак на ООН і Туреччину покладається контроль російської сторони.

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Кабінет Міністрів України
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