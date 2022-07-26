Кабмин снял фактический запрет на экспорт удобрений и ржи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, с этой целью внесено изменение в постановление Кабмина о перечне товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год.

Таким образом, рожь, минеральные, химические и фосфорные удобрения до конца года не подлежат квотированию на экспорт. Однако их вывоз подлежит лицензированию.