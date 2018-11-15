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Кабмін пом'якшив вимоги для постачання газу на умовах ПСО

Новини » Енергетика    15.11.2018 - 10:05
Кабмін пом'якшив вимоги для постачання газу на умовах ПСО
Ілюстративне фото (УНІАН)

Вимоги до розрахунків для подальших поставок знизили з 90% до 78%

Кабінет міністрів України пом'якшив вимоги для постачання газу на умовах спеціальних зобов'язань (ПСО) у нинішньому опалювальному сезоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що 15 листопада опубліковано постанову Кабміну, якою затверджуються умови постачання газу тепловиробникам для потреб населення. Зокрема, вимогу до розрахунків за попередній період для отримання права на постачання газу знижено з 90% до 78%, а для теплопостачальних підприємств під управлінням Фонду держмайна - до 60%.

Також повідомляється, що дане рішення прийнято для врегулювання питання теплопостачання у проблемних населених пунктах і щоб не допустити відключення газу підприємствам ТКЕ в опалювальний період. Нові умови надання номінацій будуть діяти з 1 грудня 2018 року до 1 квітня 2019 року, а для теплопостачальних підприємств під керуванням ФДМУ - з 16 листопада 2018 до 1 квітня 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін заборонив відключати газ підприємствам ТКЕ в ході опалювального сезону.

Крім того, напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону.

 

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України Кабінет Міністрів Україниотоплениегаз
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