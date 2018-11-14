Кабмін заборонив відключати газ підприємствам ТКЕ у ході опалювального сезону

Уряд встановив пряму заборону на відключення подачі газу
Кабінет міністрів України на засіданні 14 листопада заборонив відключати подачу газу теплопостачальним підприємствам під час опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост віце-прем'єр міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко в Facebook.
Зубко зазначив, що на засіданні уряду ухвалили рішення, які забезпечать безперебійне постачання газу під час опалювального сезону. Зокрема, встановлено пряму заборону на відключення та обмеження подачі газу на теплопостачальні підприємства в опалювальний період.
"Впроваджуємо гарантії безперервної діяльності теплопостачальних підприємств. Це дозволить забезпечити українців взимку теплом", - додав Зубко.
Крім того, підприємства ТКЕ підтримали в умовах підвищення тарифу на газ врегулюванням розрахунків з "Нафтогазом".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону.
Крім того, на засіданні уряду він запропонував передати державні ТЕЦ місцевій владі.