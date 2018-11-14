Кабмін заборонив відключати газ підприємствам ТКЕ у ході опалювального сезону

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Уряд встановив пряму заборону на відключення подачі газу

Кабінет міністрів України на засіданні 14 листопада заборонив відключати подачу газу теплопостачальним підприємствам під час опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост віце-прем'єр міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко в Facebook.

Зубко зазначив, що на засіданні уряду ухвалили рішення, які забезпечать безперебійне постачання газу під час опалювального сезону. Зокрема, встановлено пряму заборону на відключення та обмеження подачі газу на теплопостачальні підприємства в опалювальний період.

"Впроваджуємо гарантії безперервної діяльності теплопостачальних підприємств. Це дозволить забезпечити українців взимку теплом", - додав Зубко.

Крім того, підприємства ТКЕ підтримали в умовах підвищення тарифу на газ врегулюванням розрахунків з "Нафтогазом".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону.

Крім того, на засіданні уряду він запропонував передати державні ТЕЦ місцевій владі.