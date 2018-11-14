ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Кабмін заборонив відключати газ підприємствам ТКЕ у ході опалювального сезону

Новини » Енергетика    14.11.2018 - 14:08
Кабмін заборонив відключати газ підприємствам ТКЕ у ході опалювального сезону
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Уряд встановив пряму заборону на відключення подачі газу

Кабінет міністрів України на засіданні 14 листопада заборонив відключати подачу газу теплопостачальним підприємствам під час опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост віце-прем'єр міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко в Facebook.

Зубко зазначив, що на засіданні уряду ухвалили рішення, які забезпечать безперебійне постачання газу під час опалювального сезону. Зокрема, встановлено пряму заборону на відключення та обмеження подачі газу на теплопостачальні підприємства в опалювальний період.

"Впроваджуємо гарантії безперервної діяльності теплопостачальних підприємств. Це дозволить забезпечити українців взимку теплом", - додав Зубко.

Крім того, підприємства ТКЕ підтримали в умовах підвищення тарифу на газ врегулюванням розрахунків з "Нафтогазом".

Кабмін заборонив відключати газ підприємствам ТКЕ у ході опалювального сезону

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону.

Крім того, на засіданні уряду він запропонував передати державні ТЕЦ місцевій владі.

Смілянська міська лікарня припинила госпіталізацію пацієнтів НКРЕКП пояснила зрив опалювального сезону в Кривому Розі та Херсоні
Теми: Опалювальний сезон
Новини України Кабінет Міністрів Україниотоплениегаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся