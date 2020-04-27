Кабмін зможе повертатися після послаблення до жорсткого карантину, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України в разі збільшення кількості захворілих коронавірусом після послаблення карантину зможе повертатися до жорсткіших обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Facebook.

За його словами, минулого тижня Кабмін презентував дорожню карту виходу країни з карантину.

"Сподіваємося, що стартова точка настане 11 травня. Наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання. Водночас, якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості захворілих, то карантинні заходи можуть знову бути посилені", - написав прем'єр.

Нагадаємо, другий, третій і четвертий етапи виходу України з карантину можуть початися одночасно в залежності від динаміки захворювання. Також Шмигаль зазначив, що кожному міністерству і відомству доручив сформувати детальні роз'яснення, при яких умовах повинні працювати об'єкти, які будуть відкриватися.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 квітня Кабмін оприлюднив план виходу України з карантину. План уряду складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня, але за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Так, якщо число нових випадків зараження йде на спад протягом 10 днів, вводиться другий етан виходу з карантину.