Кабмин отменил ограничения для бронирования военнообязанных сотрудников ОПК
Украинское правительство решило изменить порядок бронирования военнообязанных сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Были отменены ограничения в этом вопросе.
Об сказано в заявлении Министерства экономики Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
По информации ведомства, сегодня, 16 января, во время заседания Кабмина были внесены изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года.
Изменения предусматривают, что военнообязанные сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые Минстратегпром определил критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:
- независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;
- без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.
"Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности", - объяснил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.
По его словам, это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства.
Бронирование от мобилизации
Напомним, в Украине с начала полномасштабной вторжения россиян объявлена мобилизация.
При этом у предприятий есть возможность бронировать своих сотрудников от призыва на воинскую службу.
В январе прошлого года такую возможность предоставили не только государственным, стратегическим предприятиям или поставщикам Минобороны.
Забронировать своих сотрудников могут те предприятия, которые критически важны для функционирования экономики и отвечают ряду критериев.
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