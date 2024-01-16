Кабмин отменил ограничения для бронирования военнообязанных сотрудников ОПК

Украинское правительство решило изменить порядок бронирования военнообязанных сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Были отменены ограничения в этом вопросе.

Об сказано в заявлении Министерства экономики Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

По информации ведомства, сегодня, 16 января, во время заседания Кабмина были внесены изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года.

Изменения предусматривают, что военнообязанные сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые Минстратегпром определил критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

"Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности", - объяснил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

По его словам, это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства.

Бронирование от мобилизации

Напомним, в Украине с начала полномасштабной вторжения россиян объявлена мобилизация.

При этом у предприятий есть возможность бронировать своих сотрудников от призыва на воинскую службу.

В январе прошлого года такую возможность предоставили не только государственным, стратегическим предприятиям или поставщикам Минобороны.

Забронировать своих сотрудников могут те предприятия, которые критически важны для функционирования экономики и отвечают ряду критериев.