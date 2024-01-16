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Кабмін скасував обмеження для бронювання військовозобов'язаних співробітників ОПК

Київ, Вівторок 16 січня 2024 15:24
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Кабмін скасував обмеження для бронювання військовозобов'язаних співробітників ОПК Ілюстративне фото: Кабмін скасував обмеження для бронювання військовозобов'язаних співробітників ОПК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український уряд вирішив змінити порядок бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Було скасовано обмеження щодо цього питання.

Про це сказано у заяві Міністерства економіки України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

За інформацією відомства, сьогодні, 16 січня, під час засідання Кабміну було внесено зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року.

Зміни передбачають, що військовозобов'язані співробітники підприємств, установ та організацій, які Мінстратегпром визначив критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

  • незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
  • без обмежень за кількістю військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

"Тепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень за кількістю та без урахування рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності", - пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян оголошено мобілізацію.

При цьому підприємства мають можливість бронювати своїх співробітників від призову на військову службу.

У січні минулого року таку можливість надали не тільки державним, стратегічним підприємствам чи постачальникам Міноборони.

Забронювати своїх співробітників можуть ті підприємства, які критично важливі для функціонування економіки та відповідають низці критеріїв.

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