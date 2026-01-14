Кабмин еженедельно будет проверять цены на лекарства: аптеки будут штрафовать за наценки

По ее словам, в условиях обстрелов энергосистемы, холодных домов и сильных морозов лекарства должны оставаться доступными для всех граждан.

Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе усилить мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках по всей стране. В случае выявления нарушений относительно торговых наценок государство будет реагировать жестко - к субъектам хозяйствования будут применять штрафные санкции.

Для контроля будет сформирован отдельный перечень лекарственных средств. По нему Минздрав совместно с Гослекслужбой будут регулярно отслеживать цены в аптечных сетях.