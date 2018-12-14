В Україні відкрили першу кримінальну справу за незаконний перетин кордону

Фото: прикордонники (УНІАН)

Прикордонники затримали громадянина Молдови, якому раніше заборонили в'їзд в Україну терміном на 10 років

В Україні правоохоронці відкрили першу кримінальну справу за незаконний перетин кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Державної прикордонної служби України Петра Цигикала в Facebook.

Повідомляється, що затриманий 11 грудня прикордонники Білгород-Дністровського загону Південного регіонального управління 32-річний громадянин Молдови намагався потрапити в Україну в обхід пунктів пропуску. Раніше українські прикордонники заборонили йому в'їзд в Україну терміном на 10 років.

Слідчий відділ Управління Служби безпеки в Одеській області розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 332-2 Кримінального кодексу України ("Незаконний перетин державного кордону України"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Правопорушник передано співробітникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

За його словами, у зв'язку з напрацюванням слідчої і судової практики кількість таких кримінальних справ має значно збільшитися.

"Крига зрушила з місця: є перше кримінальне провадження щодо незаконного перетину кордону!... Це перше, але не останнє кримінальне провадження за незаконний перетин кордону. Впевнений, що після напрацювання слідчої і судової практики кількість таких кримінальних проваджень значно збільшиться", - написав Цигикал.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба направляє додаткові резерви на кордон з Румунією у зв'язку з активізацією контрабанди.