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Кабмін сьогодні спростить забезпечення військових житлом

Новини » Політика    28.11.2018 - 10:21
Кабмін сьогодні спростить забезпечення військових житлом
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також розгляне питання реєстру листків непрацездатності

Кабінет міністрів України на засіданні 28 листопада спростить забезпечення військових житлом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

 

Крім того, згідно порядку денного, на засіданні уряду розглянуть внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік, питання проведення гендерно-правової експертизи, внесення змін до положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Також на засіданні Кабміну розглянуть питання електронного реєстру листків непрацездатності та затвердять фінансовий план Конструкторського бюро "Південне".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує звернутися в НКРЕКП щодо надмірного підвищення тарифів на теплопостачання у регіонах.

Крім того, минулого тижня він ініціював зміни до Конституції щодо місцевого самоврядування.

"Створив робочу групу з експертів і чиновників, щоб оновити концепцію місцевого самоврядування та план дій 2014 року. Треба внести зміни до Конституції, які визначать повноваження і відповідальність місцевого самоврядування", - зазначив Гройсман.

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