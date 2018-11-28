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Кабмин сегодня упростит обеспечение военных жильем

Новости » Политика    28.11.2018 - 10:21
Кабмин сегодня упростит обеспечение военных жильем
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство также рассмотрит вопросы реестра листков нетрудоспособности

Кабинет министров Украины на заседании 28 ноября упростит обеспечение военных жильем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

 

Кроме того, согласно повестке дня, на заседании правительства рассмотрят внесение изменений в бюджет Фонда социального страхования Украины на 2018 год, вопрос проведения гендерно-правовой экспертизы, внесение изменений в положение о Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Также на заседании Кабмина рассмотрят вопросы электронного реестра листков нетрудоспособности и утвердят финансовий план Конструкторского бюро "Южное".

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует обратиться в НКРЭКУ относительно чрезмерного повышения тарифов на теплоснабжение в регионах.

Кроме того, на прошлой неделе он инициировал изменения в Конституцию по местному самоуправлению.

"Создал рабочую группу из экспертов и чиновников, чтобы обновить концепцию местного самоуправления и план действий 2014 года. Надо внести изменения в Конституцию, которые определят полномочия и ответственность местного самоуправления", - отметил Гройсман.

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