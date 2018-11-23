Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман оголосив про створення робочої групи з оновлення концепції місцевого самоврядування

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював зміни до Конституції щодо місцевого самоврядування. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає РБК-Україна.

Також глава уряду оголосив про створення робочої групи по оновленню концепції місцевого самоврядування.

"Створив робочу групу з експертів і чиновників, щоб оновити концепцію місцевого самоврядування та план дій 2014 року. Треба внести зміни в Конституцію, які визначать повноваження і відповідальність місцевого самоврядування", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала за основу законопроект №7266-1 "Про внесення змін у закон "Про регулювання містобудівної діяльності" (про передачу, припинення або тимчасове зупинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю).

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.Так, 311 парламентаріїв проголосували за ухвалення документа.

Зокрема, законопроектом передбачається абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України"