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Гройсман хоче через НКРЕП скасувати надмірне підвищення тарифів на тепло

Новини » Енергетика    23.11.2018 - 11:47
Гройсман хоче через НКРЕП скасувати надмірне підвищення тарифів на тепло
Фото: Володимир Гройман (kmu.gov.ua)

Після підвищення цін на газ на 23,5% в уряді вважають нормою підвищення тарифів тепло на 16%

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо надмірного підвищення тарифів на теплопостачання в регіонах. Про це він сказав під час години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання народного депутата про нерівномірне підвищення тарифів у різне містах, Гройсман сказав: "Ми рахували, що максимум, що може збільшитись ціна, це на 16%. Але ми знаємо, що є підвищення на більше - 25%, 30%. І це допускати просто неможливо, тому що це неадекватне підвищення".

Прем'єр повідомив, що планує звертатися до НКРЕКП, "щоб вони допомогли нам провести перевірку". "Якщо буде потрібно, будемо запускати і Державну аудиторську службу", - додав він.

Гройсман відзначив, що "ціна газу є дуже важливою, але також є дуже важливою технологія виробництва тепла, втрати нормативні, понаднормативні".

Прем'єр нагадав про те, що котельні належать місцевій владі і від неї залежить інвестування в енергозберігаючі технології. "Ми можемо тільки допомагати через Державний фонд регіонального розвитку, наприклад, але ініціатива належить місцевій владі", - сказав він.

Нагадаємо, що 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів.

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, враховано 9 млрд грн ефекту від підвищення цін на газ для населення.

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Теми: Опалювальний сезон
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