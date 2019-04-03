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Кабмін сьогодні визначить терміни аудиту "Укроборонпрому"

Новини » Політика    03.04.2019 - 10:35
Кабмін сьогодні визначить терміни аудиту "Укроборонпрому"
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Аудит "Укроборонпрому" мають намір провести із залученням міжнародних експертів

Кабінет міністрів України після журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" на засіданні 3 квітня визначить терміни аудиту підприємств оборонної сфери. Відповідний порядок денний опубліковано на урядовому порталі.

 

Зазначимо, планується, що Кабмін доручить профільним міністерствам протягом квітня провести огляд підприємств "Укроборонпрому", а також організувати проведення аудиту із залученням міжнародних експертів.

Крім того, на засіданні Кабміну сьогодні ухвалять концепцію розвитку гірських територій українських Карпат, затвердять фінансові плани "Аграрного фонду" та "Енергоринку", а також створять комісію з питань зниклих безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, напередодні президент України Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників "Укроборонпрому".

Зазначимо, раніше "Укроборонпром" заявив про вирішення критичних проблем з комплектуючими з Російської Федерації. Як повідомляло РБК-Україна, в журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" зазначалося, що колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми розкрадань в оборонному комплексі.

 

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