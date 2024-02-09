Кабмин расширил полномочия ТЦК на время мобилизации: что изменится

Внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Во время проведения мобилизации и на время действия военного положения ТЦК дали право круглосуточно:

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания;

организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;

вести учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.

В декабре президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Детальнее о том, как в Украине происходит мобилизация и что в ней нужно изменить - читайте в материале РБК-Украина.