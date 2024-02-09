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Кабмин расширил полномочия ТЦК на время мобилизации: что изменится

Фото: Кабмин расширил полномочия ТЦК и СП (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки расширили на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Во время проведения мобилизации и на время действия военного положения ТЦК дали право круглосуточно:

  • рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания;
  • организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);
  • вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;
  • вести учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.

В декабре президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Детальнее о том, как в Украине происходит мобилизация и что в ней нужно изменить - читайте в материале РБК-Украина.

 

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ТЦКМобилизация в Украине