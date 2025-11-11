RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома", ждут срочного аудита

Фото: Юлия Свириденко, премьер-министр Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 11 ноября, Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Она напомнила о старте корпоративной реформы в 2023 году, когда по конкурсу был избран состав наблюдательного органа.

"Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном Совете. Важно, что Правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - подчеркнула премьер.

Свириденко добавила, что Минэкономики должно подать в течение недели в консультациях с международными партнерами новый состав наблюдательного совета Кабмину на утверждение.

Она отметила, что новый состав наблюдательного органа должен быстро перезапустить руководство и провести полный аудит компании. Кроме того, он должен будет предоставлять правоохранителям помощь в расследовании фактов возможной коррупции.

"Поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит Энергоатома, в том числе по закупкам", - рассказала Свириденко.

Глава правительства подчеркнула, что ожидает скорейших результатов аудита, которые будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.

 

Скандал в "Энергоатоме"

Напомним, 10 ноября НАБУ сделало заявление о разоблачении преступной группировки, которая действовала внутри "Энергоатома" и получала откаты от контрагентов компании.

Согласно материалам следствия, у поставщиков требовали взятки для избежания блокировок платежей и сохранения статуса партнеров госпредприятия.

Источники РБК-Украина информируют, что к коррупционной схеме могли быть причастны бизнесмен Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и действующий министр юстиции Герман Галущенко.

Кроме того, правоохранители установили, что отмывание денег осуществлялось через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего нардепа Андрея Деркача.

Отметим, Тимофей Милованов заявил о сложении полномочий члена Наблюдательного совета "Энергоатома".

Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия СвириденкоЭнергоатом